2017-01-16 - 10:23 ص

مرآة البحرين: استنكر السيد علي فضل الله إقدام السلطات في البحرين على إعدام 3 من المعتقلين السياسيين، مؤكد أن قرار الإعدام "تصعيدي بامتياز".

وفي بيان له (الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2017) دعا فضل الله الحكم في البحرين إلى "العودة لمساحة الحوار مع شعبه درءاً للفتنة ولحماية استقرار البحرين"

وقال "إن إقدام السلطات في البحرين على إعدام ثلاثةٍ من المعتقلين السياسيين لديها وبهذه الطريقة التي لا يأخذ فيها المعتقل حقه الطبيعي والعادل في الدفاع عن نفسه، يمثل قرارا تصعيديا وإذكاءً للأزمة في البحرين، وصباً للزيت على النار ودفعا للأمور نحو الأسوأ"

وأضاف "دعينا مرارا السلطات في البحرين إلى اعتماد أسلوب الحوار مع شعبها وتجنيب البحرين خيارات ليست في مصلحة السلطة ولا الشعب هناك، ولكننا كنّا نفاجئ دائما بإسقاط منطق الحوار لمصلحة منطق التصعيد الذي كنا ولا نزال نخشى من أن يفضي إلى فتنةٍ يدفع الجميع ثمنها دونما جدوى لأحد".

وفي ختام البيان دعا فضل الله سلطات البحرين إلى أن "تسلك طريق الحكمة والتعقل وترجع الى مساحة الحوار مع شعبها الذي أثبت أنه في قمة الوعي من خلال سعيه الدائم لحماية استقرار بلده، والتعبير عن مطالبه بسلمية خالصة".