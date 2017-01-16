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كتائب حزب الله العراق تدين بشدة إعدام البحرين لثلاثة من الشباب المعارضين
مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في السنابس مسقط رأس الشهداء الثلاثة (أمس)
2017-01-16 - 10:27 ص
مرآة البحرين: دانت كتائب حزب الله العراق بأشد العبارات، إقدام السلطات البحرينية على إعدام عدد من الشباب في البحرين، معتبرة ما حصل "جريمة بحق الشعب البحريني المظلوم".
وفي بيان لها (الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2017) قالت الكتائب أن جرائم النظام البحريني "ستزيد الأحرار ثباتاً على الحق وإصراراً وجرأةً في المطالبة بزوال الطواغيت بعد أن كانت مطالبهم تتلخص بالإصلاح لأركان النظام الفاسد".
وتقدمت كتائب حزب الله العراق بالثناء والتقدير إلى شعب البحرين "لمواقفه الشجاعة في وجه الطغاة"، مجددة وقوفها إلى جانبه في مطالبه المشروعة، كما عزت عوائل الشهداء الثلاثة، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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