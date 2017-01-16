جماعة أنصار الله اليمنية تصف إعدام البحرين لثلاثة معارضين بالجريمة البشعة
2017-01-16 - 10:31 ص
مرآة البحرين: دانت جماعة أنصار الله اليمنية إقدام السلطات البحرينية على إعدام ثلاثة معارضين بحرينيين "يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير عن مواقفهم وتطلعاتهم في الحرية والكرامة والاستقلال"، واصفاً الإعدم بـ "الجريمة البشعة".
وفي بيان للمجلس السياسي للجماعة (الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2017)، اعتبرت أنصار الله أن ما حدث ليس سوى "واحدة من سلسلة الجرائم والانتهاكات والتعسفات التي ترتكب بحق أبناء الشعب البحريني الشقيق منذ عدة سنوات بشكل يومي وعلی مرأی ومسمع من العالم أجمع".
وأشارت إلى أن النظام البحريني "ينتهج سياسة البطش والقتل والتنكيل بحق أبناء شعبه مستمداً دعمه وقوته من النظام السعودي ومن ورائهم أنظمة الاستكبار العالمي".
وفي ختام البيان أكدت جماعة أنصار الله اليمنية على وقوفها الكامل مع "مظلومية الشعب البحريني وقضيته العادلة ومطالبه المحقة"، مطالبةً الشعوب والمنظمات حول العالم "لإدانة ورفض هذه الجرائم الشنيعة بحق أبناء الشعب البحريني الصابر".
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