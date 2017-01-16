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الخارجية العراقية تستنكر إعدام البحرين لثلاثة شباب معارضين
مسيرة في باربار تزامنا مع إعلان البحرين عن إعدامها للشباب الثلاثة (أمس)
2017-01-16 - 11:00 ص
مرآة البحرين: استنكرت وزارة الخارجية العراقية، إعدام السلطات البحرينية لثلاثة معارضين، معتبرة أن هذا الفعل يمثل خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان.
وفي بيان للخارجية العراقية (الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2017)، قال المتحدث الرسمي باسمها أحمد جمال "نستنكر عملية الإعدام التي نفذت بثلاثة من شباب البحرين الذين كانوا رهن الاعتقال جرّاء مشاركتهم في حركة المطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة"
واعتبر جمال عملية الإعدام "خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان، واستمراراً لمنهج التعامل القمعي مع هذه المطالبات".
وأضاف "إن استقرار شعوب المنطقة يتوقف على الحلول السلمية دائماً"، مشدداً على أن ""تغليب لغة الحوار والتصالح الوطني بعيداً عن منهج العنف والترويع هو الحل العادل الوحيد لمعالجة المشاكل التي تعصف بشعوب المنطقة".
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