نائب كويتي يصف إعدام البحرين لثلاثة من مواطنيها بالجنون السياسي

2017-01-16 - 11:09 ص

مرآة البحرين: اعتبر النائب الكويتي صالح عاشور أن إعدام البحرين لثلاثة من مواطنيها رميا بالرصاص "جنون سياسي" ومدخل لنفق مظلم.

وفي تغريدات له عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر (الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2017) قال عاشور "أن تبدأ حكومة البحرين عام 2017 بإعدام ثلاث من مواطنيها رميا بالرصاص فذلك هو الجنون السياسي ومدخل لنفق مظلم بدلاً من حوار سياسي لانفراج الأزمه".

وأضاف "لو كان الرصاص والقتل والتعذيب والإرهاب الفكري وخنق الحريات مقومات لحفظ الأنظمه، لاستمر واستقر حكم الشاه وصدام حسين ولكن الطاغي لا يتعظ حتى يداس" على حد تعبيره.

وأدى إعدام البحرين لثلاثة من المعارضين إلى موجة عارمة من السخط والإدانات من مختلف الجهات والمنظمات الدولية، فيما سجل على مستوى الدول، إدانات من إيران والعراق، لخطوة الإعدام.