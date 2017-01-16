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بالصور: عائلات الشهداء الثلاثة يستقبلون المعزين في السنابس

القيادي البارز في المعارضة إبراهيم شريف يشارك في عزاء الشهداء الثلاثة
القيادي البارز في المعارضة إبراهيم شريف يشارك في عزاء الشهداء الثلاثة

2017-01-16 - 11:53 ص

مرآة البحرين: بدأت عائلات الشهداء الثلاثة (عباس السميع، سامي مشيمع وعلي السنكيس) باستقبال المواطنين في منطقة السنابس.

ومن المفترض أن تستمر مراسم التعزية في الشهداء الذين أعدموا على يد السلطات البحرينية، لثلاثة أيام، بدءاً من اليوم الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2017.

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شهداء

شهداء

شهداء

شهداء

شهداء

شهداء

شهداء

شهداء

شهداء

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