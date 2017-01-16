لليوم الثاني على التوالي… سجن الحوض الجاف يلغي الزيارات دون إبلاغ عوائل المعتقلين
2017-01-16 - 12:32 م
مرآة البحرين: لليوم الثاني على التوالي استمر سجن الحوض الجاف بالحد (الحبس الاحتياطي) في إلغاء الزيارات المقررة مسبقاً، لعائلات المعتقلين على ذمة قضايا سياسية.
وأكدت عوائل لمرآة البحرين إن إدارة السجن سمحت أمس الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2017 للزيارات في الفترة الصباحية الأولى، إلا أنها ومنذ الساعة 8 صباحاً، أبلغت عوائل المعتقلين الذين قصدوا السجن للالتقاء بأبنائهم، أن الزيارات ملغية.
واليوم الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2017 قصدت عائلات كان من المقرر أن تلتقي أبنائها إلى سجن الحوض الجاف، إلا أن شرطة السجن، أبلغوهم هناك بأن الزيارات ملغية وعليهم مغادرة المكان فوراً.
ويوم أمس شهدت البلاد مظاهرات ومواجهات عنيفة إثر إعدام السلطات لثلاثة من الشبان المعارضين، الذين اتهمتهم بتفجير أودى بحياة شرطي إماراتي واثنين آخرين.
واتخذت الداخلية عدداً من الإجراءات، أما إدارات السجن التابعة للداخلية، فقررت إلغاء الزيارات، خشية من حصول اضطرابات يصعب السيطرة عليها داخل السجن.
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