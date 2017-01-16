تحالف قوى المقاومة الفلسطينية يستنكر إعدام 3 بحرينيين: جريمة نكراء

2017-01-16 - 3:24 م

مرآة البحرين: استنكر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية عملية الإعدام الجائرة التي نفذت بثلاثة من شباب البحرين، وذلك تعليقا على إعدام السلطات أمس علي السنكيس عباس السميع سامي مشيمع.

وقال التحالف في بيان إن الثلاثة "كانوا رهن الاعتقال وجرى إصدار الأحكام بحقهم دون أدلة قاطعة، بل إن الأحكام صدرت نتيجة مشاركتهم في الحراك السلمي والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة لشعب البحرين الشقيق".

واعتبر التحالف أن "هذه الجريمة النكراء تمثّل تجاوزا لكل القوانين والحقوق المدنية وخرقاً لحقوق الإنسان، واستمراراً للتعامل القمعي والأجراءات الوحشية مع المواطنين نتيجة هذه المطالبات المحقة".

وأضاف "الإعدام هو الأبشع لأبسط الحقوق القانونية التي تتطلب إجراء محاكمة عادلة لهؤلاء الشباب المظلومين في الوقت التي طالبت هيئات دولية وعربية وإسلامية ومحلية لاحترام حقوق الإنسان، وأن الابتعاد عن منهج العنف والترويع هو الحل العادل الوحيد لمعالجة المشاكل التي تعصف بالبحرين".

وأكد التحالف أن استقرار البحرين والشعوب في المنطقة يتطلب حوارا وطنيا وصولا إلى الحلول السلمية"، داعيا الحكومة البحرينية للتوقف عن القمع والملاحقة للناشطين السلميين، ووقف المحاكمات والأحكام الجائرة بحق شعبها".