المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تؤيد إعدام 3 نشطاء

2017-01-16 - 4:08 م

مرآة البحرين: أيدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الإعدام في 3 نشطاء بحرينيين، مؤكدة أن الحكومة لم تخالف أيا من التزاماتها الدولية بموجب المواثيق الحقوقية المصادق عليها.

ورأت المؤسسة بأن الحكم البات الصادر من محكمة التمييز قد جاء بعد استنفاذ إجراءات المحاكمة عبر درجتين في ظل وجود محامين للمتهمين و بعد سماع أقوالهم وفقا لأحكام قضائية مسببة تماشيا مع الإجراءات المتعارف عليها دوليا.

وثمنت المؤسسة ما أسمته "حرص الجهات المعنية على إنفاذ القانون و تنفيذ العقاب متمثلة في وزارة الداخلية و النيابة العامة (...) بالسماح لأقارب المحكوم عليهم بالإعدام بمقابلتهم يوم تنفيذ العقوبة".