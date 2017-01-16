الخارجية البحرينية تستدعي السفير العراقي احتجاجا على إدانة المالكي إعدام 3 نشطاء

2017-01-16 - 4:33 م

مرآة البحرين: استدعت الخارجية البحرينية (الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2017) السفير العراقي أحمد نايف رشيد الدليمي، احتجاجا على تصريحات لنائب رئيس جمهورية العراق نوري المالكي دان فيها إعدام البحرين 3 نشطاء.

وشددت الخارجية على رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها، ومطالبتها بضرورة الكف فوراً عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤونها.