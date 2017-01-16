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الخارجية البحرينية تستدعي السفير العراقي احتجاجا على إدانة المالكي إعدام 3 نشطاء
2017-01-16 - 4:33 م
مرآة البحرين: استدعت الخارجية البحرينية (الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2017) السفير العراقي أحمد نايف رشيد الدليمي، احتجاجا على تصريحات لنائب رئيس جمهورية العراق نوري المالكي دان فيها إعدام البحرين 3 نشطاء.
وشددت الخارجية على رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها، ومطالبتها بضرورة الكف فوراً عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤونها.
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