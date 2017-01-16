صور: اشتباكات بين غاضبين على إعدام 3 نشطاء وقوات النظام لليوم الثاني على التوالي

2017-01-16 - 5:09 م

مرآة البحرين: استمرت التظاهرات المنددة بإعدام علي السنكيس وعباس السميع وسامي مشيمع لليوم الثاني على التوالي (الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2017)، ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يلزم تنفيذ حكم الإعدام تصديقه عليه.

وشارك في التظاهرات المتفرقة آلاف الرجال والنساء الذين عبروا عن غضبهم من الإجراء الأول من نوعه منذ اندلاع انتفاضة 14 فبراير 2011، وردد المتظاهرون هتافات "كلا كلا للاعدام" و"يسقط حمد" في اشارة الى الملك.

وقطع غاضبون الطرق بالإطارات المحترقة، وأطلقت قوات النظام الرصاص الإنشطاري وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وأغلقت المحال التجارية في مناطق واسعة أبوابها احتجاجا على الخطوة التي دفعت البلاد إلى موجة جديدة من الاضطرابات.