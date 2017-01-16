حزب الدعوة العراقي يستنكر إعدام 3 بحرينيين ويُذكّر العائلة الحاكمة بمصير صدام حسين
2017-01-16 - 5:24 م
مرآة البحرين: وصف حزب الدعوة الإسلامية في العراق إعدام السلطات البحرينية 3 نشطاء بـ "الجريمة النكراء"، مشيرا إلى أنها "دليلٌ اخرُ على مدى اصرارِها على المُضي في سياستها الجائرة ضد شعبٍ متحضر مسالم يُراد له الخنوعُ والاستسلام".
وقال الحزب في بيان "إنها سياسة إبادة ممنهجة نقرأها على أكثر من صعيد فمن المحاولاتِ المتواصلة للتغييرِ القسري للتركيبةِ السكانية الى انتهاج سياسةِ التهميش والاقصاء للاكثرية المقهورة، إلى التضييق الاقتصادي الى الترويعِ النفسي واللجوءِ الى كمِ الافواه وفتحِ المعتقلات ونصبِ المشانق للأحرار".
وقال الحزب إن "هذه الأساليب لن تجدي العائلة الحاكمة في البحرين نفعا ولن تؤجل نهايتها المحتومة ان لم تعجل بها فهذه حلقات مسلسل الطغاة حاضرة وشاخصة، وهذا صدام حسين الذي كان أشدَ قسوة وظلما وطغيانا من آل خليفة عبرة لمن اعتبر، وكانت مآلاته حفرة حقيرة"
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