» أخبار
فرنسا تدين إعدام البحرين 3 من رعاياها
2017-01-16 - 6:28 م
مرآة البحرين: عبرت فرنسا (الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2017) عن إدانتها لتنفيذ السلطات البحرينية "عقوبة الإعدام بحق ثلاث من رعاياها في 15 كانون الثاني/يناير".
وكررت فرنسا في بيان "رفضنا الثابت لعقوبة الإعدام أينما كان وفي جميع الظروف".
وناشدت فرنسا السلطات البحرينية أن توقف مجددا العمل بعقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها نهائيا.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-01-16اعتقال 46 شخصا خلال أسبوع والحكم على 20 معتقلا بالسجن 236 عاما
- 2017-01-16الإعلام تمنع "الوسط" من النشر على الإنترنت حتى إشعار آخر
- 2017-01-16الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين إعدام 3 بحرينيين
- 2017-01-16العفو الدولية: تنفيذ عقوبة الإعدام في البحرين انتكاسة شديدة
- 2017-01-16حزب الدعوة العراقي يستنكر إعدام 3 بحرينيين ويُذكّر العائلة الحاكمة بمصير صدام حسين
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus