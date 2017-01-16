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فرنسا تدين إعدام البحرين 3 من رعاياها

2017-01-16 - 6:28 م

مرآة البحرين: عبرت فرنسا (الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2017) عن إدانتها لتنفيذ السلطات البحرينية "عقوبة الإعدام بحق ثلاث من رعاياها في 15 كانون الثاني/يناير".

وكررت فرنسا في بيان "رفضنا الثابت لعقوبة الإعدام أينما كان وفي جميع الظروف".

وناشدت فرنسا السلطات البحرينية أن توقف مجددا العمل بعقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها نهائيا.

 

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