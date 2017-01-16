العفو الدولية: تنفيذ عقوبة الإعدام في البحرين انتكاسة شديدة

2017-01-16 - 7:17 م

مرآة البحرين: وصفت نائبة مدير قسم الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت تنفيذ البحرين حكم الإعدام في ثلاثة رجال بـ "الانتكاسة الشديدة".

وقالت سماح حديد "إن اليوم يُعد يوماً حزيناً لحقوق الإنسان في البحرين. فهذه الإعدامات، وهي أول إعدامات تُنفذ منذ عام 2010، تمثل انتكاسة شديدة في بلد كثيراً ما تشدق المسؤولون فيه بالتزامهم بحقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة أن "محكمة التمييز في البحرين قد قضت، 9 يناير/كانون الثاني 2017، بتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضد كل من علي عبد الشهيد السنكيس، وسامي ميرزا مشيمع، وعباس جميل السميع. كما أيدت المحكمة أحكاماً بالسجن مدى الحياة ضد سبعة آخرين، وبسحب الجنسية عن ثمانية من المدانين العشرة.

وقالت المنظة الدولية إن "هؤلاء الأشخاص العشرة أدينوا بعد محاكمة جائرة فيما يتصل بقتل ثلاثة من ضباط الشرطة في مارس/آذار 2014".