الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين إعدام 3 بحرينيين

2017-01-16 - 7:24 م

مرآة البحرين: دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 شبان في البحرين، مطالبة المنامة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فورا.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن تنفيذ الإعدام لن يخيف الشعب البحريني ولن يثنيه عن استمرار النضال، مضيفة "أن الجبهة تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين المناضلين من أجل الحرية في البحرين".