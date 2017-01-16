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الإعلام تمنع "الوسط" من النشر على الإنترنت حتى إشعار آخر
2017-01-16 - 7:35 م
مرآة البحرين: أصدرت وزارة شؤون الإعلام (الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2017) قرارا بوقف تداول واستخدام جريدة الوسط للوسائل الاعلامية الالكترونية فوراً وحتى إشعار آخر.
وبررت الوزارة القرار "بتكرر قيام الجريدة بنشر وبث ما يثير الفرقة في المجتمع، وروح الشقاق والمساس بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام".
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