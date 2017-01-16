اعتقال 46 شخصا خلال أسبوع والحكم على 20 معتقلا بالسجن 236 عاما

2017-01-16 - 8:53 م

مرآة البحرين: قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة إن المركز سجل اعتقال 46 شخصا خلال أسبوع، مشيرا إلى أن تلك الاعتقالات صاحبتها معاملة قاسية ومهينة وغير إنسانية.

وبحسب المركز فإن السلطات اعتقلت 46 شخصا بينهم 4 أطفال في الفترة الواقعة بين 9-15 يناير الجاري.

وأوضح المحافظة أن الاحتجاجات مازالت مستمرة في البحرين، إذ تمكن مركز البحرين لحقوق الإنسان من رصد 137 احتجاجا في 40 منطقة متفرقة من البلاد، كان أبرزها رفض عقوبة الإعدام.

وأكد المحافظة أن القوات الأمنية تصدت للمحتجين في 31 تظاهرة باستخدام رصاص الشوزن الانشطاري والغازات السامة المسيلة للدموع في مناطق سكنية الأمر الذي تسبب باختناقات عديدة بين الأهالي.

وعلى مستوى المحاكمات، أوضح التقرير أنه حكم على 20 معتقلا في 5 قضايا ذات دوافع سياسية تهما من خلال المحاكم الابتدائية والاستئناف، مشيرا إلى أن مجموع الأحكام الصادرة في تلك القضايا بلغ 236 عاما بالسجن ودفع غرامات مالية..

وقال المركز إن السلطات البحرينية نفذت حكم الإعدام بحق 3 مواطنين بحرينيين أدينوا بقتل ضابط إماراتي وشرطيين آخرين في محاكمة سياسية استندت إلى اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب.