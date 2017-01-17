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البحرين: اشتباكات ليلية بين محتجين على إعدام 3 معارضين وقوات النظام
2017-01-17 - 12:18 ص
مرآة البحرين: اشتبك محتجون (الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2017) مع قوات النظام في مناطق متفرقة في البحرين، بعد أن قامت الأخيرة باستخدام الرصاص الإنشطاري وقنابل الغاز لتفريق متظاهرين نددوا بإعدام 3 نشطاء.
وخرجت تظاهرات ليلية في عشرات المناطق تنديدا بإعدام علي السنكيس (21 عاما) عباس السميع (27 عاما) سامي مشيمع (42 عاما) رفع المتظاهرون فيها صورا للشباب الثلاثة الذين أعدمتهم السلطات أمس.
وكانت محكمة، وصفتها مقررة في الأمم المتحدة بالجائرة، قد أدانت النشطاء بمقتل 3 من عناصر وزارة الداخلية (إماراتي، باكستاني ويمني)، أكدوا خلال المحاكمة تعرضهم للتعذيب للإدلاء باعترافات تدينهم.
وتعتمد البحرين في مواجهة الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية، على الآلاف من المرتزقة العرب والآسيويين.
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