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وعد تعزّي الشعب في شهداء الوطن الثلاثة
2017-01-17 - 11:36 ص
مرآة البحرين: عزّت جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد (الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2017) في استشهاد علي السنكيس وعباس السميع وسامي مشيمع الذين أعدمتهم السلطات الأحد.
وقالت وعد في بيان "لقد فجعنا به وفجع به شعب البحرين من فعل تنفيذ حكم الإعدام بحق كوكبة من شباب الوطن الشهداء عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس .. نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى شعب البحرين وإلى أهلهم وذويهم وأقربائهم سائلين المولى العزيز أن يلهمنا جميعا نعمة الصبر والسلوان وان يسكنهم فسيح جناته".
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