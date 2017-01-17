البحرين تقرر وقف العلاوات السنوية لموظفي الحكومة وتستثني العسكريين

2017-01-17 - 1:05 م

مرآة البحرين: قررت حكومة البحرين وقف صرف جميع أنواع العلاوات السنوية المستحقة في شهر يناير/كانون الثاني الجاري، لجميع موظفي الحكومة، الخاضعين لديوان الخدمة المدنية، والجهات الحكومية (الهيئات) التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة.

وجاء في القرار رقم 3 للعام 2017 أنه "في ضوء ما فرضته الأزمة المالية المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط (...) فقد تقرر إيقاف صرف العلاوة الدورية السنوية أيا كان مسماها والمستحقة في شهر يناير 2017 لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وكذلك الموظفين بجميع الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة بما فيها التي لم تخضع بعد لأنظمة الخدمة المدنية".

وحمل التعميم الحكومي توقيع نائب رئيس الوزراء، خالد بن عبدالله آل خليفة الذي يرأس اللجنة الوزارية المكلفة بضبط الإنفاق الحكومي.

وكان لافتاً أن التعميم استثنى العسكريين من قرار وقف العلاوات السنوية.

يذكر أن الحكومة أوقفت سابقاً جميع الترقيات والحوافز والعمل الجزئي، كما خفضت ميزانية العمل الإضافي إلى 50٪ لحين إقرار الميزانية.

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الحكومة توقف الترقيات والحوافز لحين إقرار الميزانية... وتخفض ميزانية العمل الإضافي 50٪.