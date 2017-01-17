كيف تناقلت الصحف الفرنسية نبأ إعدام 3 بحرينيين؟

2017-01-17 - 7:49 م

مرآة البحرين (خاص): تناقلت الصحف الفرنسية أو الناطقة بها خبر إعدام الشهداء عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس.

ومن أبرز الصحف الفرنسية التي تناقلته لوموند والفيغارو والإكسبرس ولو باريسيان وكورييه إنترناسيونال وكذلك صحيفة لوريان لو جور الصادرة في بيروت.

وجاء في الصحف "إعدام ثلاثة رجال شيعة وتظاهرات ضد الحكومة السنية"، لافتة إلى ما قاله سيد أحمد الوداعي إنه "يوم أسود في تاريخ البحرين"، وإلى ما وصفته مايا فوا مديرة منظمة ريبريف بـ "الفضيحة" وبـ "الانتهاك المشين للحقوق الدّولية"، كما أِشارت إلى أن الإعدام تسبب بتظاهرات وأعاد إحياء التوترات بين الغالبية الشيعية والسلطة السنية.

ولفتت الصحف إلى ردود الفعل منذ تسرب خبر الإعدام، ومنها مطالبة براين دولي، من هيومن رايتس فيرست، يوم السبت للحكومة الأمريكية "بتحذير حليفتها من اللجوء إلى مستوى مخيف وغير مسؤول من القمع، قادر على إثارة الغضب والعنف في منطقة متقلبة أساسًا".

وأشارت الصحف كذلك إلى حظر البحرين لوكالات الصحافة الدولية نقل أخبارها بصورة مستقلة، ولفتت إلى القمع القاسي للمعارضة الشيعية في العام 2011.