الأمم المتحدة مصدومة من إعدام 3 بحرينيين: شكوك جدية بشأن حصولهم على محاكمة عادلة

2017-01-17 - 7:54 م

مرآة البحرين (خاص): طالبت الأمم المتحدة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء البحرين "بفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام والتّصديق على البروتوكول الاختياري الثاني من العهد الدولي، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا".

و قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إنه "صُدِمنا بخبر إعدام ثلاثة رجال رميًا بالرصاص في البحرين يوم الأحد. الرجال الثلاثة كانوا قد أُدينوا بالقيام بتفجير في المنامة في العام 2014 أدى إلى مقتل ثلاثة رجال شرطة. لقد أدينوا بعد ادعاءات بتعرضهم للتعذيب للإدلاء باعترافات كاذبة ولم يُمنَح محاموهم حق الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم أو استجواب شهود الادعاء خلال جلسات المحكمة".

وأضاف كولفيل أن "الطريقة التي أُجرِيت بها المحاكمات أثارت شكوكًا جدية بشأن حصول المتهمين على محاكمة عادلة، وهو ما تضمنه المادتان 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية".

وقال كولفيل إن "إعدام عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع هو الأول في البحرين منذ العام 2010" لافتًا إلى أنه "نفهم أنه في 14 يناير/كانون الثاني استُدعِيت عوائلهم للذهاب فورًا إلى السجن،غير أنه على الرّغم من طلبهم مرارًا معرفة الأمر، لم يتم إخبارهم أنه سيتم إعدام أبنائهم في اليوم التالي".