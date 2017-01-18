الاستئناف: المؤبد لثلاثة متهمين بتفجير عبوة في الدراز استهدفت شرطة

2017-01-18 - 12:43 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين بالشروع في قتل شرطي بالدراز، عن طريق تفجير عبوة.

وتدعي السلطات أن بلاغاً قد ورد إليها عن خروج حوالي 7 آلاف شخص في غير مرخصة في منطقة الدراز يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرًا، حيث حضرت قوات الأمن وألقت على المتظاهرين قنابل الغاز المسيل للدموع، إلا انه وقع انفجار بالقرب من المدخل الرئيسي للمنطقة نتج عنه تضرر صالون رجالي وشرطي وتضررت شقة أحد المواطنين أثناء ما كان يصلي، حيث سقطت لوحة الإنارة الخاصة بصالون وأتلفت نافذة شقة المواطن ما اضطر صاحب الصالون إلى إغلاقه بسرعة.

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق التحريات والمصادر السرية.