الاستئناف: السجن 6 أشهر بدلاً من سنتين لرجلي الدين الشيعيين الشهابي والزاكي

2017-01-18 - 12:45 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بسجن رجلي الدين الشيعيين الشيخ فاضل الزاكي والشيخ محمد جواد الشهابي 6 أشهر بدلا من سنتين في قضيتي تجمهر بالدراز بعدما ضمت القضيتين.

كانت محكمة أول درجة قد حكمت بحبس الزاكي و الشهابي مدة سنتين (سنة على كل قضية)، لتضامنهما مع الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد، آية الله قاسم، الذي أسقطت السلطات جنسيته في يونيو/حزيران الماضي.