2017-01-18 - 12:48 م

مرآة البحرين: عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها من قرار السلطات البحرينية بإقاف النسخة الإلكترونية لصحيفة الوسط المحلية المقربة من المعارضة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في الإيجاز الصحفي بمبنى الوزارة (الثلثاء 17 يناير/كانون الثاني 2017) إن بلاده قلقة من "قرار حكومة البحرين لتعليق عمل النسخة الإلكترونية من صحيفة الوسط المستقلة".

وأضاف "إننا نعتقد أن الصحافة الحرة والتي يسمح فيها بالأصوات المنتقدة للحكومة، تلعب دوراً حيوياً في الحكومة والمجتمعات التعددية".