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الاستئناف: السجن 6 أشهر لأربعة بتهمة التجمهر في المنامة عام 2013
قوات الأمن تعتقل مواطنة أثناء تظاهرة في العاصمة المنامة (سبتمبر 2012)
2017-01-18 - 1:19 م
مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بتأييد الحكم بالحبس 6 أشهر لأربعة أدينوا بالتجمهر في المنامة بدعوة من جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة، والتي تم حلها منتصف العام الماضي 2016.
وكانت الوفاق دعت في يناير/كانون الثاني 2013 إلى مسيرة سلمية في العاصمة المنامة، إلا أن السلطات رفضت منحها ترخيصاً للتظاهرة، لكن الوفاق أصرت على إنطلاق المسيرة، ما أدى إلى اعتقالات في صفوف عدد من المتظاهرين، بينهم رجال دين ونشطاء سياسيين وحقوقيين.
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