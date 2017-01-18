2017-01-18 - 1:23 م

مرآة البحرين (خاص): دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية، حكومة البحرين للتراجع عن قرارها تعليق عمل صحيفة الوسط إلكترونياً.

وفي بيان للجنة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها (17 يناير/كانون الثاني 2017)، شددت على أنه "من غير الواضح أي من المواد في القانون البحريني الذي استندت إليها وزارة شئون الإعلان في قرارها وقف النسخة الإلكترونية للصحيفة، حيث يتم إعادة نشر المحتوى المكتوب إلكترونياً".

وتابعت "لم تتأثر النسخة الورقية بالقرار، وقال رئيس تحرير الصحيفة منصور الجمري في حديثه لأسوشيتد برس، أن الصحيفة كانت تحاول الحصول على إيضاحات من السلطات عن القرار"، مشيرةً إلى أنها (لجنة حماية الصحفيين)، فشلت في الحصول على تعليق من الوزارة بشأن القرار.

وقال مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جيسن سترن إن البحرين "تدعي احترامها لحرية الصحافة، والحكومة التي تحترم حقيقة حرية الصحافة، لا تتدخل في عمل الصحف، أو طرق نشرها".

وأضاف "نحن نطالب حكومة البحرين بالسماح فوراً لصحيفة الوسط بالعودة إلى النشر الإلكتروني، والتوقف عن فرض الرقابة ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة".

وأشارت المنظمة إلى أن "قرار السلطات جاء في وقت متوتر جداً، بالتزامن مع قيام البحرين بإعدام 3 شباب أدينوا بقتل 3 شرطة في تفجير وقع عام 2013، وفقاً لتقارير صحفية، إلا أن مركز البحرين لحقوق الإنسان قال إن الاعترافات أخذت بالإكراه وتحت التعذيب، كما أن مواجهات وقعت بين الشرطة ومحتجين بعد عملية الإعدام".