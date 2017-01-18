روحاني: مشكلتنا مع السعودية تدخلها في البحرين واليمن

2017-01-18 - 1:26 م

مرآة البحرين: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لم تسع إلى قطع العلاقات مع السعودية، لكن الأخيرة هي التي قامت بذلك.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمبنى الرئاسة في طهران بمناسبة مرور عام على تنفيذ الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، شدد روحاني على أن "السعودية هي التي بدأت الهجوم على جيرانها" معرباً عن رغبته أن "توقف السعودية هجومها على اليمن وتدخلها في البحرين ودعمها للإرهاب".

وأشار إلى "أننا ليس لدينا أي مشكلة بخصوص العلاقات مع السعودية والقضية الرئيسية هي التدخل السعودي في البحرين واليمن والمنطقة".

وختم بالقول "كنا نجري محادثات مع الجانب السعودي بشكل مستمر، ولكن ما حدث خلال جريمة إعدام الشيخ النمر وقطع السعودية علاقتها أدى إلى توتر بين البلدين" على حد قوله.