الاستئناف: السجن 7 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شرطة بسترة

2017-01-18 - 1:40 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بالسجن 7 سنوات - بدلا من 10 سنوات- لمتهم في قضية الشروع في قتل شرطة وحيازة عبوة مفرقعة بمنطقة سترة.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في هذه القضية بالسجن 13 سنة والغرامة 500 دينار لمتهم، وبالسجن 10 سنوات لـ 12 متهماً آخرين، وأمرت بمصادرة المواد المفرقعة المضبوطة.

وأسندت النيابة الى المتهمين جميعاً أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في قتل رجال الأمن عمداً مع سبق الإصرار، وذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا أدوات قاتلة قاصدين قتل كل من تصل إليه أيديهم من رجال الأمن فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي للمجني عليه وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

ووفق مزاعم السلطات فإن مجموعة من المتظاهرين واجهوا الشرطة في سترة الخارجية بالمولوتوف والأسياخ الحديدية وطفايات الحريق في 6 أغسطس/آب 2012 حيث أصيب شرطي إصابة طفيفة في ظهره، وذلك أثناء مشاركتهم في مسيرة غير مرخصة.

وتزعم السلطات أنها توصلت إلى 55 شخصاً من المتهمين عن طريق التحريات، حيث قبضت على بعضهم.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.