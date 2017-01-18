«مرآة البحرين» تتيح للقراء النسخة الإلكترونية من «رواية جَوْ»

2017-01-18 - 2:17 م

مرآة البحرين (خاص): تتيح «مرآة البحرين» لقرائها النسخة الإلكترونية من «رواية جَوْ» التي كتبها معتقل سياسي من داخل أحد السجون البحرينية، يروي فيها عذابات 10 مارس/آذار 2015، التي عايشها في سجن جو المركزي.

وتعرض المعتقلون في هذا السجن، الذي يقع في قرية ساحلية في البحرين تسمّى «جو»، إلى صنوف من العذابات بعد انتفاضة أعقبت إعتداء حرّاس السجن على سيدة بحرينية كانت تزور ابنها المعتقل هناك.

قرر المعتقل الذي أشير إليه باسم «جهاد»، كتابة ما جرى في 10 مارس وما أعقبها من أحداث بالإضافة إلى وصف كامل للأجواء التي يعيشها السجناء. وقال «جهاد» إنه أنهى الرواية في 84 يوماً، بأوراق مهربة و10 أقلام حصل عليها بشكل متقطع وبصعوبة شديدة.

«رواية جَوْ» الواقعة في 352 صفحة، و47 مقطعا، تكشف من الداخل ما تغصّ به السجون البحرينية من فساد إداري ومالي وانحلال أخلاقي، كما تكشف اعترافات خطيرة لضباط أردنيين استقدمتهم البحرين للعمل كحرّاس داخل السجن.

لتحميل الرواية

لطلب النسخة الورقية عبر متجر جملون