البحرين: آلاف يتظاهرون واشتباكات على مشارف دوار اللؤلؤة في ختام عزاء 3 ناشطين اعدموا رميا بالرصاص

2017-01-18 - 5:25 م

مرآة البحرين: اشتبك مئات الغاضبين في البحرين (الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني 2017) مع قوات النظام، عقب تظاهرة شارك فيها الآلاف تنديدا بإعدام 3 نشطاء رميا بالرصاص، الأحد الماضي.

واستخدمت القوات قنابل الغاز والرصاص الإنشطاري في مواجهة المحتجين على مشارف دوار اللؤلؤة (مهد انتفاضة 14 فبرير/ شباط 2011).

وشارك آلاف النساء والرجال في تظاهرة واسعة في السنابس (غرب المنامة) مسقط رأس الشبان الثلاثة علي السنكيس (21 عاما) وعباس السميع (27 عاما) وسامي مشيمع (42 عاما).

ورفع المتظاهرون صور الثلاثة الذين أعدمتهم السلطات بعد محاكمة جائرة بحسب مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج نطاق القانون أنجيس كالامارد.

وردد المتظاهرون شعارات مناوئة لعائلة آل خليفة الحاكمة و"يسقط حمد"، في إشارة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يلزم تنفيذ حكم الإعدام مصادقته عليه، كما رددوا شعارات "كلا كلا للإعدام".

وفي الماحوز (شرق المنامة)، طوّقت قوات النظام مقبرة الماحوز حيث تم دفن الشبان الثلاثة، وسمحت القوات فقط لأهالي الشهداء بزيارة قبورهم.

وعلى صعيد آخر، استمرت الاحتجاجات في مناطق واسعة في البحرين، وندد المتظاهرون الغاضبون بتنفيذ حكم الإعدام، وعمد آخرون لقطع شوارع رئيسية بالإطارات المشتعلة.

ورفع تنفيذ الإعدام من حدة الاضطرابات في البلاد التي تشهد منذ العام 2011 احتجاجات تطالب بوضع حد لاستفراد عائلة آل خليفة بالسلطة.