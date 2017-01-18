كبار العلماء في البحرين يعزون في شهداء الوطن: صدمة عنيفة هزت كل المشاعر

2017-01-18 - 7:54 م

مرآة البحرين: وصف كبار العلماء في البحرين (الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني 2017) إعدام السلطات البحرينية 3 نشطاء بـ "النبأ الكارثة".

وقال كبار العلماء (آية الله الشيخ عيسى قاسم، السيد عبدالله الغريفي، الشيخ محمد صالح الربيعي والشيخ عبدالحسين الستري) في تعزية لعوائل الشهداء "بقلوب مفجوعة تلقّينا النبأ الكارثة بإعدام ثلاثة من أبنائنا: سامي مشيمع، وعباس السميع، وعلي السنكيس تغمّد الله أرواحهم بالرحمة والرضوان".

وأضاف البيان "لقد أحدث هذا النبأ صدمةً عنيفةً جدَّاً هزّت كلَّ المشاعر فعند الله نحتسبهم، وكلّ العزاء لشعبنا الصّابر، وللأسر المثكولة".