البحرين تشعل الشموع حزنا على شهداء الإعدام

2017-01-18 - 11:03 م

مرآة البحرين: أشعل الآلاف في مناطق متفرقة من البحرين (الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني 2017) الشموع حزنا على علي السنكيس وعباس السميع وسامي مشيمع الذين استشهدوا رميا بالرصاص في أول تنفيذ حكم بالإعدام منذ انطلاق انتفاضة 14 فبراير 2011.

وحمل آلاف النساء والرجال الشموع وجابوا الشوارع في السنابس مسقط رأس الشهداء الثلاثة، وحملوا صورهم في أجواء غطاها الحزن.

وفي الدراز، أشعل المعتصمون أمام منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم، الشموع ورفعوا نعوشا رمزية للشهداء الثلاثة.

وخرجت مسيرات مماثلة في كل من سترة، دمستان، كرزكان، البلاد القديم، كرانة، عذاري، كرباباد، الجفير، أبو قوة، توبلي، الدير، مقابة، الهملة، أبوصيبع، القدم، السهلة الشمالية والنويدرات.

واستمرت الاشتباكات بين المحتجين الغاضبين وقوات النظام في مناطق واسعة، حيث أصيب العشرات برصاص الشوزن.

ورفع تنفيذ الإعدام من حدة الاضطرابات في البلاد التي تشهد منذ العام 2011 احتجاجات تطالب بوضع حد لاستفراد عائلة آل خليفة بالسلطة.