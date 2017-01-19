عضو حركة أنصار الله اليمنية إبراهيم الديلمي: قرأت مظلومية الشبان الثلاثة في «رواية جو» قبل إعدامهم بأيام

2017-01-19 - 12:52 ص

مرآة البحرين (خاص): أسِف عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله اليمنية، إبراهيم الديلمي "أن تبقى مظلوميّة الشعب البحريني الشقيق وأن يبقى الجرح النازف في ظلّ هذا الصمت الدولي والعربي".

جاء ذلك في مداخلة أدلى بها خلال اللقاء التضامني الذي أقامه «التجمّع العربي الإسلامي لدعم خيار المقاومة» في العاصمة اللبنانية بيروت عصر يوم أمس الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني 2017، لدعم الشعب البحريني، وللتنديد بإعدام السلطات البحرينيّة 3 شبّان بحرينيين أدينوا بتهم سياسيّة.

وقال الديلمي "نحن نجتمع اليوم مع شعب البحرين لنقول لهم نحن معكم ونحن إليكم والشيء الذي ترونه نحن داعموكم فيه.. مهما قيل من كلام، سنحسّ بالخجل والعار لما يعاني منه الشعب البحريني".

الديلمي تكلّم عن "رواية جوّ" الصادرة عن "مرآة البحرين"، قائلًا إنّه "قبل عدّة أيّام وقبل ارتكاب النظام البحريني لجريمته الأخيرة، كنت أقرأ رواية عن مظلوميّة هذا الشعب ومظلوميّة هؤلاء الشهداء بالتحديد، حيث قرأت في هذه الرواية عن المظلوميّة السوداء."

وأضاف، "ما لفتني أنّ هذه الرواية أن فيها من التشويق ما دفعني أن أقرأها في ليلة واحدة، لسبب وحيد أنّها أجدت بكل وضوح استكبار هذا النظام على شعبه وأنصح الجميع بقراءتها.