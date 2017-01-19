الفرنسية: شرطة البحرين تفرق متظاهرين شيعة

2017-01-19 - 11:43 ص

مرآة البحرين (أ ف ب): فرقت شرطة البحرين الأربعاء مستخدمة الغاز المسيل للدموع متظاهرين تجمعوا قرب العاصمة المنامة تكريما لثلاثة شيعة أعدموا الأحد، بحسب ما أفاد شهود.

وتجمع عشرات المحتجين في قرية السنابس الشيعية بعد الصلاة على أرواح من تم إعدامهم، بحسب المصادر ذاتها.

وحاولوا لاحقا الوصول إلى دوار اللؤلؤة في العاصمة لكن قوات الأمن صدتهم.

وكان هذا الدوار مركز حركة احتجاج الشيعة وهم الاغلبية على الأسرة الحاكمة السنية أثناء انتفاضات واضطرابات الربيع العربي في 2011.

وكانت محكمة التمييز أكدت الأسبوع الماضي أحكام الإعدام الثلاثة وسبعة أحكام بالسجن المؤبد بحق مجموعة دينت بقتل ثلاثة شرطيين بينهم ضابط إماراتي وذلك في اعتداء في آذار/مارس 2014.

وأدت هذه الإعدامات إلى تظاهرات كبيرة في المملكة الخليجية الصغيرة وأثارت استنكار العديد من المنظمات الحقوقية وانتقاد واشنطن والاتحاد الأوروبي وإيران وبريطانيا.

من جهة أخرى حكمت محكمة بحرينية الأربعاء بالسجن المؤبد على أربعة شيعة وعلى ثمانية آخرين بالسجن من 3 إلى عشر سنوات لإدانتهم في اعتداء بقنبلة استهدف الشرطة في تموز/يوليو 2015، بحسب مصدر قضائي.

والبحرين الملاصقة للسعودية والتي ترتبط بجسر بها، هي مقر الاسطول الخامس الاميركي.