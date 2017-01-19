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بالفيديو: وزير خارجية إيران يقول إن بلاده تريد التعاون مع السعودية لإنهاء الأوضاع المأساوية في سوريا واليمن والبحرين
2017-01-19 - 12:00 م
مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران والمملكة العربية السعودية يجب أن يعملا معا للمساعدة على إنهاء الصراعات في سوريا واليمن بعد التعاون بنجاح بشأن لبنان العام الماضي.
وقال ظريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء "لا أرى سببا في أن تكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية. حقيقة يمكننا العمل معا لإنهاء الأوضاع المأساوية لشعوب سوريا واليمن والبحرين وغيرها من دول المنطقة."
وتابع "تمكنت إيران والسعودية من وقف عرقلة عملية الانتخابات الرئاسية في لبنان. حققنا نجاحا."
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