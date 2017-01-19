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السلطات تسمح للوسط بالنشر الإلكتروني مجدداً
2017-01-19 - 12:35 م
مرآة البحرين: سمحت السلطات البحرينية لصحيفة الوسط البحرينية المقربة من المعارضة، للعودة إلى النشر الإلكتروني بعد 3 أيام من التوقف.
وقالت الصحيفة عبر موقعها الرسمي إنها عادت للنشر الإلكتروني، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكانت وزارة الإعلام البحرينية قررت (16 يناير/كانون الثاني 2017) بوقف الوسط من النشر الإلكتروني، مع استمرار صدور النسخة الورقية.
وانتقد لجنة حماية الصحفيين الأمريكية القرار، داعية الحكومة للتراجع عن ذلك، فيما عبرت واشنطن عن قلقها من القرار.
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