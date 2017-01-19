ملك البحرين يستقبل عدداً من المشاركين في فعالية «هذه هي البحرين» بينهم سفير الكويت في إيطاليا

ملك البحرين مستقبلاً السفير الكويتي في إيطاليا وعدد من المشاركين في فعاليات هذه هي البحرين

2017-01-19 - 12:52 م

مرآة البحرين: استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني 2017 سفير الكويت لدى إيطاليا علي خالد الجابر الصباح، هو وعدد آخر من المسؤولين والمشاركين في فعالية «هذه هي البحرين».

وأشاد حمد بن عيسى بدور السفير الكويتي وإسهاماته في إنجاح فعالية «هذه هي البحرين»، التي أقيمت في إيطاليا مؤخراً، مثنياً على النتائج الناجة التي حققتها الفعالية.

وتعتبر فعالية «هذه هي البحرين»، إحدى أبرز حملات العلاقات العامة التي تستخدمها البحرين لتبييض سمعتها، المتلطخة بسبب الانتقادات التي توجه إليها على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.

ويوم الأحد الماضي أعدمت السلطات البحرينية بعد تصديق ملك البحرين، 3 معارضين سياسيين، تتهمهم بإحداث تفجير أدى إلى مقتل 3 شرطة بينهم ضابط إماراتي.

وانتقدت منظمات حقوقية عملية الإعدام، مشيرةً إلى تعرض المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم للتعذيب لانتزاعات الاعترافات التي اعتبرت دليل إدانة في المحكمة.