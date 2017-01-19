الاستئناف تؤيد السجن المؤبد لمتهمين في قضية تفجير والسجن 5 أعوام لطيبة درويش بتهمة إخفائهم
2017-01-19 - 1:03 م
مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم بالسجن المؤبد لاثنين، في قضية تفجير عبوة على شارع خليفة الكبير بالمحرق، وبتأييد السجن 5 سنوات لطيبة درويش بتهمة إخفاء مطلوبين، وكذلك تأييد الحبس سنتين لمستأنف عن إخفاء محكوم. ضمت القضية ستة متهمين استأنف أربعة منهم الحكم.
وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قد ذكر في تصريح متزامن بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا على ستة متهمين في قضية حيازة وإحراز واستعمال مواد متفجرة وإحداث تفجير والاشتراك في ذلك تنفيذًا لأغراض إرهابية وإخفاء محكومين، بالسجن المؤبد على المتهمين من الأول وحتى الرابع الذي أضيفت له سنتان عن تهمة إخفاء محكوم، وبالسجن 5 سنوات على متهمة خامسة أدينت بإخفاء مطلوبين أحدهما محكوم بخمس سنوات والآخر بالإعدام، وبالسجن سنتين للمتهم السادس عن إخفاء محكوم.
وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.
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