البحرين تستنكر تصريحات الأمم المتحدة المنتقدة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق 3 نشطاء سياسيين

2017-01-19 - 1:47 م

مرآة البحرين: استنكرت البحرين، تصريحات الأمم المتحدة المنتقدة لتنفيذ المنامة أحكام إعدام بحق 3 نشطاء سياسيين.

وأبدى لمندوب الدائم للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف يوسف عبدالكريم بوجيري استنكاره الشديد، ورفضه للبيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ حكم الإعدام.

وزعم بوجيري أن الإعدام جاء بعد "سلسلة من الإجراءات القضائية التي انتهت بحكمٍ باتٍّ وقطعي بإدانة المتهمين والحكم بالإعدام عليهم فيها، وقد ابتني الحكم على أدلة قاطعة على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، إذ توافرت للمحاكمة جميع ضمانات وشروط المحاكمة العادلة القانونية المتعارف عليها دوليًّا".

وطالب بوجيري المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بتحرّي المصداقية والنزاهة والموضوعية في التقارير والبيانات الصادرة عنها، والتي تأتي بقراءة مغلوطة ومخالفة لحقيقة الأمور، على حد زعمه.