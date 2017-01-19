بلدي الجنوبية يقرر رفع إيجارات محلات السوق الشعبي بدءاً من فبراير المقبل

2017-01-19 - 1:55 م

مرآة البحرين: قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية السيد أحمد الأنصاري المجلس قرر إعادة هيكلة إيجارات السوق الشعبي بدءاً من فبراير، حيث سيتم رفع إيجار محلات السوق الشعبي القديمة إلى 360 دينارا ومحلات السوق الشعبي الجديدة إلى 93.5 دينارا.

وأضاف إن القرار شمل أيضاً مراجعة عقود المجمعات والأسواق الاستثمارية بمنطقة السوق، مرضحاً أن هذه الإجراءات سوف تسهم في تصحيح كثير من الأوضاع في السوق وحل مشكلة إعادة التأجير من الباطن وخصوصا للمحلات القديمة التي تبلغ مساحة الواحد منها 80 مترا مربعا.

وأعاد الأنصاري سبب رفع الإيجارات إلى "عمليات التأجير بالباطن"، والتي قال أنها أصبحت "واقعاً معروفاً ويجب التصدي لها"، على حد قوله.