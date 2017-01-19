أحكام تصل إلى السجن المؤبد لـ 12 متهماً بتفجير في كرانة

2017-01-19 - 1:59 م

مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أسامة الشاذلي، وعضوية القاضيين وائل إبراهيم وحسين عبدالمحسن وأمانة سر أحمد السليمان، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و3 سنوات لـ12متهما بتفجير قنبلة بكرانة والشروع في قتل شرطيين.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لأربعة متهمين هم الثاني والرابع والسابع والحادي عشر، وبالحبس 3 سنوات للأول والثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر، والحبس ثلاثة سنوات للمتهم الأول عن الاتهام بالبند الرابع، والسجن 10 سنوات للمتهمين الثاني والحادي عشر عن الاتهام بالبند الثالث. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والحادي عشر بالتضامن فيما بينهم بدفع ألف و298 دينارا و900 فلس قيمة التلفيات التي لحقت بدورية الشرطة.

وبرأت المتهمين الثالث والسادس والثامن والتاسع والعاشر و122 من أربع تهم وهي الشروع في قتل رجال الشرطة وأحداث تفجير وصناعة العبوة المتفجرة وإتلاف دورية الشرطة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.