23 الجاري أولى جلسات محاكمة نبيل رجب لنشره مقالا في نيويورك تايمز

2017-01-19 - 5:29 م

مرآة البحرين: أعلنت ‏النيابة العامة (الخميس 19 يناير/ كانون الثاني 2017) عن إحالة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب للمحكمة (الاثنين 23 يناير/ كانون الثاني 2017) بتهمة إذاعة شائعات.

وكانت محكمة قد قضت (الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بالإفراج عن رجب، غير أن النيابة العامة امتنعت عن تنفيذ القرار، وقالت إنه يواجه اتهامات تتعلق ببث أخبار كاذبة وإشاعات بشأن الأوضاع في البحرين.

وأفرجت المحكمة عن رجب في قضية تتعلق بتغريدات أرسلها عبر حسابه على "تويتر" دان فيها الحرب على اليمن والانتهاكات في سجن جو، غير أن النيابة واجهته بتهم جديدة على خلفية مقال نشره سبتمبر الماضي بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة أخرى في اليوم ذاته للنظر في الدعوى الأولى.