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السلطات تستدعي الحقوقية ابتسام الصباغ للتحقيق غداً في مركز شرطة المحرق
الحقوقية ابتسام الصباغ في وقفة تضامنية مع معتقل سياسي (أرشيف)
2017-01-21 - 1:15 م
مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات البحرينية استدعت الناشطة الحقوقية ابتسام الصباغ للتحقيق في مركز شرطة المحرق.
وأوضح النشطاء أن الاستدعاء هو ليوم غد الأحد (22 يناير/كانون الثاني 2017)، فيما لم يعلم سبب هذا الاستدعاء.
ومنذ العام 2011 تضيق السلطات البحرينية عمل النشطاء الحقوقيين وتلاحقهم قضائياً بتهم كيدية، ويقبع في السجن أبرز ناشطي حقوق الإنسان في البحرين، عبدالهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد، ونبيل رجب الذي يخضع للمحاكمة منذ أشهر.
واضطر عدد واسع من النشطاء إلى مغادرة البلاد، وطلب اللجوء السياسي في دول أوروبية.
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