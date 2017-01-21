غرامة 50 دينارا لشاهد النيابة في قضية «قروب البسطة» لتخلفه عن حضور المحاكمة

2017-01-21 - 1:21 م

مرآة البحرين: غرمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مجري التحريات (شاهد النيابة)، في قضية «قروب البسطة»، 50 دينارا لتخلفة عن المثول أمام القضاء لأكثر من جلسة.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل القضية لجلسة 15 فبراير/شباط المقبل لاستدعائه للاستماع لأقواله.

وتتهم السلطات عدداً من النشطاء أبرزهم «حسين» نجل القيادي البارز في المعارضة عبدالوهاب حسين، بتكوين خلية تحت مسمى «قروب البسطة»، للتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني وحزب الله.