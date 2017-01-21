رئيس تنظيم مزاولة المهن الهندسية: زيادة رسوم المكاتب الهندسية قريباً

2017-01-21 - 1:50 م

مرآة البحرين: قال رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب إن هناك توجه لزيادة رسوم المكاتب الهندسية، قريباً.

وفي مقابلة مع صحيفة الأيام، قال القصاب أن "قيمة الرسوم الهندسية لم تتغير منذ عام 1982 وعندما أجرينا الدراسة رأينا أن الرسوم لا تغطي الالتزامات الأولية للمكاتب الهندسية والأفراد وكل الأعمال التي يقوم بها المجلس كانت الرسوم لا تغطي الرسوم التشغيلية لعمل المجلس وقد ارتأى المجلس أن يقوم بدراسة خليجية لكي يطلع على قيمة الرسوم في الدول الخليجية ومقارنة بها، وعليه استطعنا أن نحدد الرسوم الجديدة وأن نضع بعين الاعتبار تشجيع المكاتب الهندسية البحرينية بهذه الرسوم".

وتعاني البحرين كدول خليجية أخرى من أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط قبل عامين، إلا أن أزمة المنامة أكبر بكثير من زميلاتها بسبب الوضع السياسي غير المستقر منذ 2011.

ولجأت البحرين إلى رفع الدعوم عن الكهرباء والماء واللحوم والبنزين، وزادت من رسوم بعض خدماتها، فيما استحدثت رسوم لخدمات كانت مجانية لعقود، بحجة زيادة إيرادات الدولة.