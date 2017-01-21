الصحة ترفع رسوم الخدمات الصحية للوافدين إلى 7 دنانير وتوقف صرف الأدوية لهم من الصيدليات الحكومية
2017-01-21 - 2:14 م
مرآة البحرين: رفعت وزارة الصحة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، إذ بلغت رسوم الاستشارة الطبية العامة 7 دنانير، كما بلغت رسوم الاستشارة الطبية للأسنان 7 دنانير أيضاً.
وزيادة الرسوم جاءت عبر قرار وزيرة الصحة فائقة الصالح، والذي نص على أن «تكون أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة مملكة البحرين وأسرهم ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، سبعة دنانير للاستشارات الطبية العامة، وسبعة دنانير للاستشارة الطبية للأسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، وتشمل هذه الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية».
وصدر القرار في الجريدة الرسمية يوم أمس الخميس، ويعمل به اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
ونص القرار في المادة الثانية «بعدم صرف الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى المشار إليهم (الأجانب) في المادة الأولى من هذا القرار من صيدليات مراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، ويتحمّل المريض صرفها من الصيدليات الخاصة».
وحددت المادة الثالثة من القرار رقم (2) لسنة 2017 والخاص بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين على «أن تحدد فئات أجرة الخدمات الصحية الأخرى (خدمات التحاليل المختبرية، خدمات الأشعة، الخدمات الطبية للأسنان، الخدمات التمريضية، خدمات رعاية الامومة والطفولة، خدمات العلاج الطبيعي)»، كما نصت المادة الرابعة على «إلغاء أي حكم يتعارض مع هذا القرار».
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