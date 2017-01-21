تجديد حبس متهم بإهانة الملك والإساءة للطائفة الشيعية

2017-01-21 - 2:33 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أسامة الشاذلي، وعضوية القاضيين وائل إبراهيم وصابر محمد جمعة وأمانة سر أحمد السليمان، تجديد حبس بحريني، متهم بإهانة الملك ورئيس الوزراء والطائفة الشيعية، 15 يوماً على ذمة القضية.

وكان مركز الشرطة قد أبلغ في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عن وجود شخص بحالة غير طبيعية يقود سيارته على شارع الشيخ سلمان حتى وصوله إلى قرب كافتيريا بالمحرق، ونزل من السيارة وهو يصرخ ويسيء لحمد بن عيسى ملك البلاد، وخليفة بن سلمان رئيس الوزراء، والطائفة الشيعية.

ووفق شهود فإن المتهم كان يصرخ قائلا «أنا المهدي المنتظر، المهدي مات وأنا ملك ملائكة الله الحسنى» فاعتدوا عليه بالضرب، فحضرت الشرطة إلى مكان البلاغ وتم إلقاء القبض على المتهم.

واجهت النيابة العامة المتهم بفيديو بالواقعة وهو يوجه السباب ويصرخ بأنه المهدي المنتظر، فاعترف بأن التسجيل يعود إليه لكنه لا يتذكر شيئاً، كونه احتسى المشروبات الكحولية أثناء قضائه بعض الوقت مع أًصدقائه بالمنامة حتى وقت متأخر.

وقال إنه مريض ومصاب بمرض الهوس الاكتئابي ثنائي القطب وقدم تقريرا طبيا يفيد بإصابته بهذا المرض.