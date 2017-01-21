تأييد السجن 10 سنوات لمتهم بإخفاء عبوة متفجرة في دورة مياه مسجد بالمقشع

2017-01-21 - 2:49 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم أول درجة بالسجن 10 سنوات لمتهم بواقعة محاولة تفجير.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت، بالسجن 10 سنوات على متهم (21 عاماً) خبأ عبوة متفجرة في دورات مياه مسجد بمنطقة المقشع، وأمرت المحكمة بمصادرة العبوة المضبوطة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 22 فبراير/ شباط 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، حاز وأحرز وآخرون مجهولون بغير ترخيص، عبوة متفجرة ومواد تستخدم في تفجيرها، والمبينة وصفاً بالأوراق، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.