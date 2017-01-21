تأييد سجن مستأنف 15 عاماً بتهمة المشاركة في حرق دوريتي شرطة عند مجمع الرملي

2017-01-21 - 2:50 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم أول درجة بحق مستأنف بسجنه 15 سنة لاشتراكه بالشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة وحرق دوريتين للشرطة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت، بالسجن 15 سنة لأحد عشر متهماً بالشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة وحرق دوريتين للشرطة، والسجن سبع سنوات لمتهم آخر وإلزامهم جميعاً بدفع مبلغ اثني عشر ألف وأربعمئة وسبعة وثمانين ديناراً، عما أسند إليهم من اتهام.

وتدعي السلطات أنه في الساعة الثانية والنصف مساء يوم الواقعة شرع المتهمون وآخرون مجهولون، يقدر عددهم بسبعين شخصاً في قتل رجال الشرطة المتواجدين في الدوريات المتمركزة بالقرب من مجمع الرملي، على شارع الشيخ زايد بمنطقة عالي، وتجمهروا على عدة مجموعات خرجت على الشرطة من أمامهم ومن خلفهم، وقاموا برميهم بالزجاجات الحارقة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.